Luminor emiteeris 300 miljoni euro väärtuses tagamata võlakirju

Luminori Treasury osakonna juht ja finantsjuht Olof Sundblad ütles, et Luminor on astunud olulise sammu tulevaste regulatiivsete nõuete täitmise poole, täiustades ühtlasi oma kohustuste struktuuri ja laiendades investoribaasi. „Luminoril on hea positsioon tulevaseks kasvuks," lisas ta.

Luminor korraldas 23. ja 24. novembril investoritega rea virtuaalseid kohtumisi. Arvestades nendel kohtumistel saadud positiivset tagasisidet ning investorite huvi müüa Luminorile tagasi panga olemasolevaid 2021. aasta lunastamistähtajaga 1,5% intressiga väärtpabereid ja tugevat turukeskkonda, korraldas Luminor uue emissiooni.

Nõudlus võlakirjadele oli suur - väärtpabereid märgiti enam kui miljardi euro ulatuses ja emissioonis osales üle 100 investori 20 riigist. Orderite maht, kvaliteet ja mitmekesisus võimaldasid Luminoril vähendada prognoositud tootlust ja määrata uue väärtpaberi intressimääraks vaid 0,792%. Baltimaade investorite orderid moodustasid kõikidest ostusoovidest viiendiku. Suurt huvi näitasid üles ka Ühendkuningriigi, saksa keelt rääkivate Euroopa riikide ja Põhjamaade investorid.

Võlakiri, millele Moody's on andnud reitingu Baa2 ja mis on noteeritud Iiri börsil, emiteeriti Luminori EMTN-programmi alt. Mõlema tehingu üks peakorraldaja oli Luminor Markets.