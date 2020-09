Luminor käivitab uue internetipanga ja asendab kõik kaardid. Klliendid peavad 9.oktoobriks andmed uuendama

„Meie klientide ja töötajate jaoks on tegemist väga suure ning erakordse tehnoloogilise muudatusega," ütles Luminori tegevjuht Erkki Raasuke. „Sisuliselt anname me enam kui 100 000 kliendile uue panga. Lisaks värske internetipanga ja veebilehe avamisele uuendame ka oma peamist pangasüsteemi, milles hoiame kõiki oma andmeid. Mis veelgi tähtsam, kolime sellele uuele platvormile üle kõik oma kliendid."

Nii suurte muudatuste teostamiseks on koostöö klientidega ülimalt oluline. Julgustame kõiki kliente lugema neile septembris saadetud teavet ning uurima veelgi täpsemat infot meie erakliendile ja ärikliendile mõeldud kodulehtedelt. Lisaks tehakse Luminori toodetes, teenustes ja hinnakirjas muudatusi, mis jõustuvad samuti 30. novembril.

Luminori Eesti jaepanganduse juht Tanel Rebane selgitas, et uued pangakaardid saadetakse klientidele postiga ning seetõttu on väga oluline, et inimesed uuendaksid oma kontaktandmeid ja eelkõige oma postiaadressi. „Erakliendid saavad oma kontaktandmed internetipangas ise ära uuendada. Ärikliendid peavad andmete muutmiseks kirjutama meile pangateate või helistama klienditeenindusse," täpsustas ta.

Kontaktandmed tuleb kontrollida ja uuendada 9. oktoobriks.

Rebane lisas, et ärikliendid peavad lisaks kontrollima, kas neil on alates 30. novembrist internetipanka pääsemiseks olemas isiklik kasutajatunnus. „Ettevõtte kasutajatunnusega uude internetipanka sisse logida ei saa ning edaspidi on kõigil vaja isiklikku kasutajatunnust. Internetipanga kasutajalepingu allkirjastamiseks on veel aega, kuid me ei soovita seda jätta viimasele minutile, sest järjekorrad võivad olla pikad," rõhutas ta.

Kuna tegemist on täiesti uue pangandusplatvormi käivitamisega, kuhu viiakse üle kõik klientide andmed, ei saa 27.-29. novembril enamikke Luminori teenuseid teatud aegadel kasutada. Täpsemat informatsiooni teenuste sulgemise ja taasavamise kellaaegade kohta anname novembri alguses.

Uus internetipank pakub klientidele paremat kasutuskogemust, on uue kujundusega ja vastab paremini klientide vajadustele. Uues internetipangas saab sisselogimiseks kasutada Smart-ID ja mobiil-ID lahendust ning samuti ID-kaarti ja uut koodikalkulaatorit.