Luminor: kulutused kütusele on langenud rohkem kui kolmandiku võrra

Võrreldes aasta algusega on kõikides Balti riikides vähenenud klientide kütusetarbimine. Eestis on klientide kulutused sellele vähenenud 37 protsenti, kuid Lätis pea poole võrra ehk 48 protsenti. Samas Leedus on see vähenenud kõige tagasihoidlikumalt, ainult 18 protsenti.

Luminori kliendipakkumiste juhi Ele Reiljani sõnul jäid inimesed eriolukorra tõttu töötama kodukontoritesse ning lapsed koduõppele. „Seetõttu on täiesti mõistetav, miks kütusetarbimine sedavõrd langes. Inimesed ei sõitnud enam nii palju tööle, ei viinud lapsi kooli ja lasteaeda ning ka muid sõite jäi vähemaks. Samas on näha, et kõige sügavam langus jäi märtsi lõppu ning nüüd on hakanud see vahelduva eduga taastumise märke näitama,“ lisas ta.

Reiljan täpsustas, et samasugust langust on näha ka sularaha väljavõtmisel. „Inimesed püsisid pandeemia tõttu rohkem kodus ning hakkasid vältima poodides käimist. Sellest tingituna hakati rohkem kasutama e-poodide teenuseid ning kuna e-kanalites sularahaga arveldada ei saa, siis langes selle järele ka nõudlus,“ lausus Reiljan.

Eestis on sularaha väljavõtmine vähenenud pea sama palju kui kütusetarbimine ehk 36 protsenti ning sama palju langes see ka Lätis. Sarnaselt Eestile oli ka Leedus näha, et kütusetarbimine ja raha väljavõtmise langus on käinud käsikäes. Leedus vähenes raha väljavõtmine aasta algusega võrreldes 18 protsenti.