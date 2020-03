Luminor lubab oma e-poodide makselahendust augusti lõpuni tasuta kasutada

Luminori avatud panganduse põhimõtetele vastava lahenduse eripära on see, et e-poodidel piisab lepingust vaid ühe pangaga, kuid arveldada saab samal ajal kõigi ostjatega – sõltumata sellest, millise panga kliendid nad on. Lahendus võimaldab alustavatel e-poodidel ennast käivitada oluliselt kiiremini kui seni laialt levinud pangalingiteenuse kasutamine, mis eeldab eraldi lepinguid kõikide pankadega.

„Nüüd, kus oleme augusti lõpuni loobunud teenustasudest, on see tõsist kaalumist väärt alternatiiv ka juba tegutsevatele e-poodidele,“ ütles Luminori tootejuht Jaan Sibul. „Soovime keerulises olukorras internetis kauplejaid omalt poolt toetada ning loodame sellega säästa kõigi e-kaubandusega tegelevate ettevõtete väärtuslikku aega ja raha. Loomulikult hakkab soodustus kehtima ka juba Luminori e-kaubanduse lahendusega liitunud ettevõtetele.“

Lahendus aktsepteerib makseid Luminori, Swedbanki, LHV ja SEB konto omanikelt üle Baltikumi, samuti VISA ja Mastercardi kaartidelt. Peatselt lisatakse maksed ka Citadelest.