Luminor sai loa emiteerida pandikirju

Luminor on esimene pank Balti riikides, kes sellise loa sai.

Panga finantsjuhi Jonas Erikssoni sõnul on Luminori jaoks tegemist väga olulise sammuga iseseisva finantseerimisstruktuuri saavutamisel, samuti aitavad pandikirjade stabiilsus ja likviidsus märkimisväärselt kaasa panga likviidsuse juhtimisel. „Kindlasti on see ka oluline teetähis Balti finantsturgude arengus. Me oleme oma emissiooniplaanide väljatöötamisega lõpusirgel ja plaanime neid tutvustada uuel aastal."

Seadus, mis võimaldab pandikirjade emiteerimist, jõustus Eestis käesoleva aasta märtsis.

Luminor alustas iseseisva Balti pangana 2017. aasta sügisel Nordea ja DNB Balti üksuste ühendamisel ning hõlmab endas Põhjamaade kogemusi ja teadmiste pagasit. Luminor on umbes miljoni kliendi ja 2500 töötajaga suuruselt kolmas finantsteenuste osutaja Baltimaades, kellel on 2019. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga 16,8% hoiuste ja 19,5% laenude turuosa. Omakapitali kogusumma küündib 1,6 miljardi euroni ning Luminor on kapitaliseeritud 18,7% ulatuses esimese taseme põhiomavahenditega (CET1).