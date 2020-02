Luminor soovitab Aasiat ja Itaaliat külastanud töötajatel kaks nädalat kodust töötada

Panga kommunikatsioonijuht Karel Hanni kinnitas, et töötajatele on meelde tuletatud tavapäraseid gripihooajaga seotud soovitusi selle kohta, kuidas end viiruste eest paremini kaitsta. Samuti seda, et haigussümptomite ilmnemisel tuleks jääda koju.

„Seoses koroonaviiruse levikuga ja arvestades ka Terviseameti soovitusi oleme lisaks soovitanud oma inimestel, kes on hiljuti Itaaliat ja Aasiat külastanud, kaks nädalat kodunt tööd teha,“ lausus Hanni, lisades, et olukorral hoitakse pidevalt silma peal. „Oleme valmis erinevatele arengutele koheselt reageerima,“ lausus ta.

Kuigi paljudel ametikohtadel pangas saab kodukontoris töötada, siis mitte kõikidel. Kuidas peaksid näiteks tellerid käituma?

Hanni sõnul on kodus töötamine soovitus, mitte nõue. „Läheneme igale juhtumile erinevalt ning vajadusel leiame lahenduse,“ lausus ta.