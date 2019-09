Luminor: Väärtpaberihinnad võivad lähiajal kõvasti kõikuda

Hindade suuremat langust takistab ühe tegurina märkimisväärne tõenäosus, et USA ja Hiina siiski suudavad omavahelised lahkhelid lahendada. Teiseks on septembri keskpaigas toimumas Euroopa Keskpanga ja Föderaalreservi istungid, kusjuures avalikkus eeldab, et mõlemad keskpangad alandavad intresse veelgi.

Finantsturgude võimalikku reaktsiooni neil istungitel langetatavatele otsustele on raske ette näha, kuid kui välja kuulutatakse ka mõni täiendav majandust elavdav meede, võib see Skvortsovi hinnangul kaasa tuua aktsiate positiivse reaktsiooni nagu käesoleval aastal on juba juhtunud.

Võlakirjaturul on olukord aga aktsiatele vastupidine – ülioptimistlikud investorid on tekitanud tugeva hinnatõusu. „Pikemas perspektiivis on aktsiad võlakirjadest selgelt atraktiivsemad, kuid nii aktsiate kui ka võlakirjade hinnad võivad lähemal ajal kõikuda märkimisväärselt,” ütles Skvortsov.