Luminori juhtima tulnud austerlane: peame pakkuma lahendusi ka väikeste summade kasvatamiseks

Luminori juhtima hakanud austerlane Peter Bosek ütleb, et Baltikum on väljaspool kuulus. Viinis töötades teadis ta, et Eesti on väga tuntud oma idufirmade poolest. „Siin on väga lihtne ettevõtte asutamine, seda saab teha internetis kasvõi Viinist. Siinne digitaliseerituse tase on väga kõrge. Eestis on väga tugev ettevõtlikkuse vaim.Eesti on 15-20 aastaga loonud ettevõtjasõbraliku keskkonna. Riigivõla tase on madal, mis on riigi tuleviku seisukohast oluline. Hariduse tase on muljetavaldav.” Miks Bosek Eestisse tuli ja mida ta Luminoris tegema hakkab? Loe intervjuud.