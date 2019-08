Luminori pensionifondide juht lekkinud eravestluses: sorry, aga inimesed on ise säästmiseks liiga lollid Toomas Randlo reporter RUS 25

Foto: Karin Kaljuläte

Ärilehe käsutuses on helisalvestis vestlusest Luminori panga pensioniüksuse juhi ja teise töötaja vahel, milles juht viitab, et inimesed on säästmisotsuste tegemiseks liiga lollid. Lisaks annab ta mõista, et pensionifondide haldamine on niivõrd keeruline, et ta kahtleb kas enamik panga töötajatestki sellest aru saab.