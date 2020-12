Luminori suur muudatus ajas ärikliendid ärevile, aga ka naerma

Eesti ühe suurema ja heas mõttes agressiivsema panga internetipanga muudatustest teati juba kuid ette. Nii era- kui ka äriklientidele anti teada sedagi, et vahepeal ei ole võimalik veebipanka logida. Ometi läks eelmisel nädalal lahti tants ja trall: kes ei pääsenud uude keskkonda, kellel oli konto vigane, kellele ei meeldinud uus disain või võimalused. Kindlasti oli neidki, kes olid muudatustega rahul.

Sori Brewing Estonia OÜ juhatuse liige soomlane Heikki Uotila on üks neist, keda muudatus häiris. „Helistada iga päev ärikliendi teenindusse ja oodata 30–40 minutit järjekorras... Seejuures ei ole neil endal ligipääse ega teadmist, millal probleemid võiksid laheneda,” ütleb Uotila Ärilehele. Tal on teinegi ettevõte ja ühe firma konto läks lausa lukku. Klienditeenindus ütles esialgu, et nemad probleemi ei tähelda. Lõpuks siiski selgus, et oli mingi tehniline mure ja selle tõttu ei saadud pangaarvele ligi.

„Oli väga frustreeriv anda tarnijatele teada, et me ei saa arveid maksta ega tea, millal saame, sest meie pank ei tea midagi,” jätkab Uotila. Suurem osa tarnijaid oli õnneks mõistev ja mõned naersid, et lugupeetud pangal sellised probleemid tekkisid.