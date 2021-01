Lumised ilmad on suurendanud talvekaupade müüki, Prismal tekkis lausa kelkude puudus

Kaubaks läheb kõik, alates kelkudest-suuskadest kuni talveriieteni välja. Kaupmehed on väga õnnelikud, käibed on tõusnud kordades. "Läheb väga hästi kaubaks. Lisaks suuskadele-kelkudele läheb ka fatbike, mis on suurte rehvidega jalgaratas, ja ka trenažöörid ning riietus, mis sinna juurde kuulub," rääkis Hawaii Express kaupluse juhataja Jürgen Janson.

Ka Prisma Peremarketi hankedirektor Tõnis Tommingas kinnitas, et talvekaupade müük on hästi läinud. "Näiteks kelkude müük on sel aastal olnud üle 5000 ja paraku on tekkinud isegi kauba puudust," tõdes ta. Kelkude kõrval on Prismas hästi läinud nii jäähoki kui iluuiskude müük. "Lisaks suusad, jäähoki varustus ja spordi õuerõivad," sõnas Tommingas.

Kuna keegi korralikku talve ette prognoosida ei osanud, siis suuri varusid keegi soetanud pole, sest paar aastat pole talvevarustust olnud müüa võimalik. "Kui me suuskade sortimenti otsustasime laiendada, siis me mõtlesime päris mitu korda, aga hea meel on tõdeda, et see on ära tasunud," lausus Prisma Peremarketi hankedirektor.

