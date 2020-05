Lux Express taaskäivitab bussiliikluse Balti riikides

"Avame sel nädalal küll ainult kolm rahvusvahelist liini üheteistkümnest ja needki poole väiksemas mahus, kui enne piiride sulgemist. See on väike, kuid väga oluline samm nii Eesti, Läti ja Leedu elanike kui ka Lux Expressi jaoks, et taastada eriolukorra eelne tavapärane elu. Loodame eriolukorra eelse mahu taastada nii kiiresti kui võimalik, aga parima stsenaariumi kohaselt kulub selleks aega 12-18 kuud," ütles Lux Expressi Balti regiooni ärijuht Rait Remmel.

Lux Expressi bussides on alates veebruari lõpust lisandunud neli ohutusmeedet. Iga bussi esimese ja keskmise ukse juures on desinfitseerimisvahend, bussi üldkasutatavaid pindu märgpuhastatakse pärast iga reisi ja bussi apteegis on näomaskid, mida jagab reisijatele vajadusel bussijuht.

Neljandaks meetmeks lisaistme soodsama ostmise võimalus ehk uus istmeklass: paarisiste. Paarisistme ostmiseks tuleb Lux Expressi kodulehel valida sobiv suund ja reis, kuid oluline on lisada kaks piletit ostukorvi. Ostukorvis tuleb ühele piletile valida soodustuseks paarisistme 50-protsendine soodustus ja pärast seda paigutada mõlemad piletid süsteemis kõrvuti.

Reisimisel Balti riikides tuleb silmas pidada, et Läti ja Leedu riik nõuavad ühistranspordis nina ja suu katmist maskiga või mõnel muul viisil, näiteks salli või rätikuga. Kõigi muude ohutusnõuete täitmise eest Läti ja Leedu reisidel hoolitseb Lux Express. Vähendamaks inimestevahelist kontakti on Lux Express hetkel lõpetanud oma bussides kuumade jookide, patjade-pleedide, kõrvaklappide, vee ja snäkkide pakkumise.

"Turvatunne on esmatähtis, et tunda ennast ka mugavalt. Teeme iga päev tööd selle nimel, et need kaks oluliselt elementi nauditavaks reisiks oleksid tagatud. Meil on piisavalt vaba ressurssi, et saame vajadusel koheselt lisada busse liinile, kui nõudlus selleks põhjust annab. Olukorras, kus väljapoole Baltikumi reisimine ei ole hetkel soovitatav, loodame sel suvel näha inimesi avastamas naaberriike," lisas Remmel.