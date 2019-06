Lux Expressi omanik: meil on bussijuhi palk 1400-1600 eurot, aga see pole piisav

„Lux Expressis on bruto umbes 1400-1600 sõltuvalt liinidest, mõjutatuna ka ületundide mahust, riigipühadest jms. . Ma ütlen aga, et see pole piisav. See palk ei ole põhimõtteliselt sektorile jätkusuutlik. Nüüd on küsimus, kuidas seda palka saaks tõstma hakata," ütles Osula.

Osula rääkis intervjuus Ärilehele ka sellest, et Eesti poliitikud peaksid mõtlema, kuidas tuua Tallinnasse rohkem lennuliine, sest muidu jääb Tallinna lennujaam Helsingi ja Riia kõrval järjest rohkem teisijärgulisemaks.

„Ma lendan päris palju ja midagi pole teha, enamus neist lendudest on üle Riia ja Helsingi. Kui ma olen tulnud üle Helsingi Tallinnasse, siis Helsingi-Tallinna lennuk on Vantaa lennujaama tagumises otsas. Lennuk on, nagu oleks mudaaugust läbi käinud, sinna pugerikku ronib sisse 75-80 soliidset klienti koos oma kohvtitega. Lend kestab siis 25 minutit Tallinnasse, aga mitte otse terminali, vaid kuhugi lennujaama nurka, kust kõnnid jala terminali ja siis veel mööda treppe üles ja alla. Siis mõtlen, et kuhu ma sattunud olen," kirjeldas ta.