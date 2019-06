Lux Expressi võib siinsele bussiturule kimbutama tulla järjekordne välismaa konkurent. Osula: oleme lahinguks valmis!

Kuigi Superbus pakkis end Eestis kiirelt kokku, on Hugo Osula arvates siiski ka välismaistele reisijateveo firmadele siin ruumi. "Usun, et on. Kindlasti üks tõenäolisemaid tulijaid on Flixbus. Aga Flixbusi toode on enam-vähem sarnane Superbusiga. Nad on praegu Rootsis ja üritavad jalga maha saada ning on Euroopas kiiresti laienenud ja palju ettevõtteid kokku ostnud. Me oleme nende tegevust pikalt jälginud," avaldas Osula.

Foto: Scanpix

Küsimusele, kas Osula on ka Flixbusiga lahinguks valmis, vastas ta, et igal juhul. "Superbusi ees tuleb müts maha võtta. See kontseptsioon oli õige, aga turg oli vale. Superbusi kontseptsioon on suure mahu turg, 80 reisijat bussis, odavalt ja tihedad väljasõidud. Eestis sellisele mahule turgu ei ole."

Superbus on Šoti miljardäri Brian Souteri bussifirma, mis pidas Eestis vastu sisuliselt pool aastat ning lõpetades süüdistas ennekõike maanteeametit selles, et Eesti turule sisseelamine tehti just nende poolt võimatuks.

Flixbus alustas tegevust 2013. aastal Münchenis kolme saksa ärimehe poolt kui riigis lõdvendati bussitranspordi regulatsioone. Flixbusi mõte oli pakkuda alternatiivi riiklikule Deutsche Bahnile ja autotranspordile. Aasta ajaga suutis firma kasvada üleriiklikuks vedajaks ning laieneb nüüd jõuliselt üle Euroopa. Niisamuti opereerivad nad ka rongiliine, näiteks 2017. aastal võeti tšehhidelt üle Berliini-Stuttgarti vaheline liin tütarfirma Flixtrainiga.

