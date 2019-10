Maaeluminister soovitas kalafirmal M.V Wool tema enda valitsemisalasse kuuluv veterinaar- ja toiduamet kohtusse kaevata

Maaeluminister Mart Järvik Foto: Sven Arbet

"Inimesi sureb iga päev, kuid pole tõestatud, et keegi on surnud Mati Vetevoolu firma või kellegi teise toodetud kala pärast. Tõendeid ei ole, need on õhku visatud valeväited," ütles ta Äripäevale.