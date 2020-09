Maailma edukaimad pensionifondid said nahutada: lõpetage lühiajalisele kasule keskendumine

Oma mahult 650 miljardi dollarini küündivad Taani pensionfondid, mis koos Hollandi omadega on hinnatud maailma parimateks, võivad peagi seista silmitsi trahvide või muude regulatiivsete meetmetega, kuna Taani finantsinspektsioon tahab, et fondid keskenduks ennekõike investeeringutele, mis suudavad täita neile seatud pikaajalisi eesmärke, kirjutab Bloomberg.

„Pensionifondid tagavad sissetuleku inimestele, kellel on harva selle kõrval ka mingi muu sissetulekuallikas, seetõttu on oluline, et neid ei nähta kui vahukoort tordi peal,” ütles Taani finantsinspektsiooni juht Jesper Berg. Tema kinnitusel plaanib inspektsioon ühise laua taha tuua nii parlamendiliikmed kui ka pensionifondide esindajad, et seda murekohta lahendada. Bergi sõnul saab pensionifondide valitsemise poliitika olema nende kohtumiste keskne teema.

Taani pensionifondid on väga pikalt olnud ühed maailma parimad, nad suudavad tagada, et pensionile jääjatel on piisavalt rahalisi vahendeid, et hakkama saada. Viimastel aastatel on aga fondid hakanud suurt tähelepanu pöörama ülimadalatele intressimääradele, mistõttu sõltuvad nende portfellid järjest enam riskantsematest, kuid vähem likviidsetest varadest, et tagada täiendavaid tulusid.

„Taani juhib küll nende riikide nimistut, kes on liikumas rohkem turupõhise pensionisüsteemi poole,” lausus Berg. Samas hoiatas ta, et kuna järjest rohkem pensionifonde üle Euroopa võtavad nendest eeskuju, siis täituvad pensionifondide portfellid varaklassidega, mis näevad pigem välja kui varahaldustooted.

Berg ütles, et Taani finantsinspektsiooni sooviks on, et pensionifondid muudaks oma mõttelaadi ja keskenduks rohkem sellele, millist tulu suudavad fondivarad toota, mis riskid ümbritsevad seda tuluvoogu ning missuguseid investeeringuid saab seda silmas pidades teha.

Taani finantsinspektsioon on juba alustanud juurdlust selles osas, mismoodi hindavad sealsed pensionifondid alternatiivse vara väärtust, mis tavaliselt ei ole börsil ning seetõttu on seda ka keerulisem osta ja müüa kui börsiaktsiaid või võlakirju. See teeb ka nende hinna määramise keeruliseks, tõstatades küsimusi nende raamatupidamisliku väärtuse osas.