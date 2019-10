Maailma elektritõuksi suurnimi on tõsises hädas

Miks on Lime 420 miljoni dollarilise käibe juures 300 miljoni dollarilises miinuses? Sest nende rattad lähevad liiga kiiresti katki, enne, kui need suudavad piisavalt raha teha. Tegemist on Lime'i majandustulemuste esimese detailsema ülevaatega. Eelmiste aastate tulemused ei ole seejuures teada.

2019. aasta suur kahjum tuleneb sellest, et firma kulubaas on väga suur. Nende tõukerattad lagunevad ning lisaks on ootamatult kulukas pidada komplekse, kus neid rattaid parandatakse ning kus käib ka rataste positsioneerimine.

Firma on öelnud, et nad proovivad kulusid kärpida, tuues turule vastupidavamaid sõiduvahendeid. Lisaks loodavad nad käibe viia üle 1 miljardi dollari piiri.