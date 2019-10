Maailma enimkaubeldud krüptoraha ei ole bitcoin

Kuigi bitcoinile kuulub turuväärtuse poolest ligi 70% krüptoraha turust, ei ole see siiski enimkaubeldud krüptoraha, kirjutab Bloomberg. Kuigi konkreetseid tehingumahtusid on väga raske kokku arvutada, siis CoinMarketCap.com’i andmetel on nii päeva kui kuu lõikes kõige kõrgemad kauplemismahud tetheril, mille turuväärtus on bitcoini omast 30 korda väiksem.

Tether on nö stabiilsusraha (stablecoin – ing k) ehk krüptoraha, mille kurssi püütakse hoida stabiilsena selle sidumise näol tagatistega. Tether ületas bitcoini kauplemismahtu esmakordselt selle aasta aprillis ning on alates augustikuust, kui tema päevane kauplemismaht küündis ligi 21 miljardi dollarini, olnud juba igapäevaselt bitcoinist enamkaubeldud, selgub CoinMarketCap.com’i andmetest.

Kui tetheri täpne kauplemismaht oli augustis 20,8 miljardit dollarit päevas, siis bitcoinil piirdus see 17,3 miljardi dollarini. Kolmandal kohal olev ethereum jäi juba oma 7,7 miljardi dollariga päevas neist oluliselt maha. Neljandal kohal oli litecoin 2,5 miljardi dollariga ja bitcoin Cashi tehingud tehti 1,9 miljardi dollari väärtuses.

Võttes arvesse, et tehteri igakuine kauplemismaht on 18% kõrgem kui bitcoinil, on sellest saanud üks olulisemaid krüptorahasid kogu turul. Samal ajal on aga just tether põhjuseks, miks regulaatorid on krüptorahade suhtes ettevaatlikud ning on tõmmanud turumanipulatsiooni hirmus pidurit krüptoturul kauplevatele fondidele.