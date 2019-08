Maailma kalleim luksusvilla läks kaubaks alles pärast väga tõsist hinnaalandust

Villa omanik, Itaalia alkoholitootja Davide Campari-Milano SpA on sõlminud eelkokkuleppe maailma kallimaks villaks nimetatud Villa Les Cedres müügiks, kirjutab Bloomberg. Ostja nime ei avalikustata, kuigi öeldakse, et ta ostis selle isiklikuks tarbeks. Villa läks Davide Campari-Milano SpA omandusse 2016. aastal, kui ettevõte ostis Grand Marnier Groupi.

Villa müügitehing viiakse lõpule oktoobri lõpus. Selleks ajaks peab olema sealt välja kolinud ka üks Grand Marine Groupi varasem omanik. Kuigi ka 200 miljonit eurot on suur summa, pandi villa mitu aastat tagasi müüki 350 miljoni euro eest. Sellega tuli müügihinda 43% alla lasta, et see lõpuks kaubaks läheks.

Marnier-Lapostolle’i perekonnale on Prantsuse rannikulinnas Saint-Jean-Cap-Ferrat asuv Villa les Cedres kuulunud alates 1920. aastatest. Enne seda oli see Belgia kuninga Leopold II omanduses.

Hoone, mida ümbritseb 14-hektariline botaanikaaed, asub Nizza ja Monaco vahele jääval poolsaarel. Linnake ise on pikalt tuntud sellepoolest, et seal on paljude rikaste ja kuulsate suvekodud. Näiteks on seal elanud Microsofti kaasasutaja Paul Allen, helilooja Andrew Lloyd Webber ning Ferrero perekond.

Müügitehingu realiseerumise järel saab Campari endale 80 miljonit eurot, ülejäänud summa jagatakse Grand Marnier aktsionäride vahel. Enamus neist on Marnier-Lapostolle’i perekonna liikmed.