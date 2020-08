Maailma kalleima maali ümber on taas kerkinud kahtlused. Mis eksperte nüüd häirib?

Salvator Mundi on legendaarne maal mitmes mõttes. See teos kerkis välja 2005. aastal, kui see müüdi ühe kena aga suvalise tööna 10 000 dollari eest maha ning siis avastati, et tegu võib olla nö viimase Leonardo da Vinci teosega. Viimasel ajal on taas kerkinud kahtlused, et nii see siiski ei ole.