Maailma kõige käänulisema tänava läbimine plaanitakse muuta tasuliseks

Lombardi tänav meelitab iga päev ligi tuhandeid inimesi, kes tekitavad seal ummikuid ja põhjustavad peavalu kohalikele, kirjutab Business Insider.

Linna ja osariigi ametnikud tulid välja seaduseelnõuga, mis kehtestaks 10-dollarilise (ligi 9 eurot) tasu tänaval sõitmiseks.

„Me peame sisse viima süsteemi, mis võimaldaks nii kohalikel elanikel kui külalistel nautida maailma kõige käänulisemat tänavat," ütles eelnõud toetav rahvasaadik Phil Ting.

Kohalike elanike sõnul on tänav muutunud ülerahvastatud lõbustuspargi sarnaseks. Juba aastaid on elanikud soovinud, et võimud midagi selle probleemi osas ette võtaksid.

Suvekuudel külastab 183-meetrist tänavat umbes 6000 inimest päevas, kes tekitavad seal pikki ummikuid.