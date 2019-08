Maailma kõrgeim tühi hoone mõjub monumendina Venemaa allajäämisele külmas sõjas

Hiiglaslikule betoonpinnale paigaldati metalli- ja klaaspaneelid ning hotell pidi avatama juba 2012. aastal, et tähistada praeguse diktaatori Kim Jong-uni vanaisa Kim Il-sungi 100. sünniaastapäeva.

Saksa luksushotellide kett Kempinski teatas seejärel, et avab osa hotellist 2013. aasta keskpaigas.

Kempinski loobus projektist, kuid Pyongyangi linnapildis domineeriv püramiid nägi lõppude lõpuks klaaspaneelidega kaetult palju lahedam välja.

Varem oli hotelli betoonkarkass tundunud nii kobakas, et see oli Pyongyangi ametlikelt piltidelt ära retušeeritud.

Kuid mullu haaras elu seni kurvalt seisnud Ryugyŏngi taas oma embusesse. Hotell varustati led-lampidega, et plinkida neli minutit väldanud poliitilise propaganda klipis. Ilmselt elektri defitsiidi tõttu lülitatakse tuled sisse väga harva.

Väljaspool hotellikompleksi on hiljuti tehtud ulatuslikke heakorratöid ja inimestel lubatakse selle peaukse juurde kõndida. Hotelli välisseinal oli isegi silt korea ja inglise keeles. Sisse muidugi ei saa.

Avamist oodates

Väljastpoolt näeb hoone välja üsna viimistletud. Kuna maja on klaasiga kaetud, ei saa kõrvalised iskud sissepoole pilku heita. Hotelli seisukorra kohta ei ole võimalik midagi öelda.

Ilmselgelt raskendab 1980. aastate betoonkonstruktsioon tänapäevase tehnoloogia, kaablite, kliimaseadmete ja palju muu paigaldamist.

Kuid pärast LED-tulede paigaldamist näidatakse hotelli taas kõigil ametlikel fotodel. Ehk õnnestub Kim Jong-unil avapeol lint läbi lõigata.