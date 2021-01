Maailma kuulsaim keskkonnaaktivist sai täisealiseks ja tervitas õnnitlejaid iroonilise naljaga

Thunberg postitas õnnitlejate tervitamiseks sotsiaalmeediasse pildi iroonilise kaastekstiga: "Tänan kõiki heade soovide eest! Täna õhtul leiate mind kohalikus pubis, kus ma avalikustan kõik saladused ja suure vandenõu kliima- ja koolistreigi teemal ning kurjad jõud ei saa mind enam kontrollida! Lõpuks olen ma vaba!"

Pildil kandis ta särki kirjaga "Lameda Marsi kogukond", mis heidab tõenäoliselt nalja lameda maa uskujate üle.

Postitus oli ilmselgelt mõeldud vastuseks igasugu vandenõuteooriatele, millega Thunbergi aktivismi ja tuntust üle maailma pisendada soovitakse.

Thunbergil on noorest east hoolimata ette näidata palju saavutusi. Forbes valis ta äsja kolmekümne alla 30-aastaste sotsiaalse ettevõtlusega maailmapäästjate hulka. Sel suvel pälvis ta auhinna humanitaarorganisatsioonilt Gulbenkian Prize for Humanity, milleks oli miljon eurot. Raha annetas ta keskkonnaorganisatsioonidele.

Thunberg on esitatud kahel korral ka Nobeli rahupreemia kandidaadiks. Nobelit ei ole ta (veel) võitnud, küll aga sai ta eelmisel aastal nn alternatiivse Nobeli preemia ning sellega kaasnenud 100 000 euroga lubas ta asutada keskkonnateemadega tegeleva MTÜ, mida tal oli ta oma sõnade järgi vaja rahade jagamiseks ja tegemaks seda läbipaistvalt.

Thank you so much for all the well-wishes on my 18th birthday!