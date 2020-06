Maailma lennundushiid kiitis Eesti firma tehase heaks: võime toota kabiinielemente paarile tuhandele uuele Airbusi lennukile

Lennundustööstuse juhid räägivad suud puhtaks

Magnetic MRO juht Risto Mäeots tõi välja sõja olemuse läbi riiklike erinevate toetuste. Saksamaal järgmise 12 kuu jooksul on palgad riigi poolt doteeritud. Iirimaal veidi vähem. Aga me peaksime turumajanduses kõik võrdsed olema. Mul on hea meel, Saksamaa on nii helde, sest saan seal oma töötajaid hoida, aga see on ebavõrdne. Lennundusklastris kokku 500 inimest kaotab Eestis töö.

Magnetic MRO juht Risto Mäeots: praegu on lennundusturul sõda.War of nations. Tunnen seda teravalt. Meil on vaja poliitilist abi, kuidas õigete uste taha jõuda.Kas ma juhin ettevõtet või tegelen poliitikaga? Omanik ütleb, et juhinettevõtet, aga ise tunnen, et pean ka teiste asjadega tegelema.Lennundus moodustab praegu 4% SKPst, aga võiks olla 7 mõneaastaga.

Magnetic MRO juht Risto Mäeots tõdes, et 76 miljardit dollarit onlennukihoolduse maht aastas. Mida Airbusile saab pakkuda? Meie ettevõttena ostsime Inglismaal tegutseva ettevõtte, mistoodab lennukikabiinide erinevaid elemente. Eelmise aasta lõpus tõime selleettevõtte Inglismaalt Eestisse. Uus tootmine Airbusi tehas kinnitas, et neilesobib Eestis olev tehas ja saame sellest nädalast alates ülevaate Airbusi hangetest.Heakskiidu saime poole aastaga.Kui mingis hankes osaleme ja võidame, siis võime toota kabiinielementepaarile tuhandele uuele Airbusi lennukile. Kriis on suurtele lennufirmadele näidanud, et tarneaheladtuleb ümber vaadata. Meil ei ole 10 000 töökätt, müüme lahendust jaoskusteavet.

Post11 juht Ardi Ratassepp tõdeb, et Riia tegutseb aktiivselt Aasia suunas, kuid on veel vara öelda, et oleme selle lahingu kaotanud. Meil on palju võimalusi, mis peame üheskoos ära tegema. Kui räägime, et tahame teha väärtuspakkumist Aasiasse, siis on küsimus, millised tingimused lennujaamas, operaatorit, maapealne teenindus, mis saab kaupadest edasi, kas need tulevad Baltikumi, liiguvad siit edasi. Kõik tolliga seotud tegevused. Keskne roll on IT-l. Mina räägin e-kaubandusest, aga kaubaäri on laiem. Klastri asi on see kokku tuua ja pakkuda kliendile lahendusi. Me peame loomatervikpakkumise ja teenused näiteks Aasia kliendile. Ka Riia on algusfaasis, sinna käib ainult üks lennuk nädalas. Oluline on sagedus. Riivo Tuvike: Eesti IT-tiigriimago mängib siin suurelt positiivselt kaasa. Kindlasti ei ole me maha maganud seda võimlaust.

X/Fly juht Jan Palmer ütleb, et nad ei taha ollatuntud, on pigem ettevõtetele suunatud. Selles äris saad olla lennufirma, mismüüb pileteid. Piletimüügis on konkurents nii suur, et see on väga keerulineäri. Võimlaused kasumlikuks tegutsemiseks väikestes riikides on praegu väga keeruline.Suured lennufirmad saavad seda teha, kuid lennata ühest kohast teisekasumlikult väikese firma jaoks on võimatu. Suured firmad tahavad sisendit väikestelt turgudelt, kuid siit tegutsemine on neile kulukas. Meie oleme nende jaoks kõige efektiivsem võimalus. Saame seda arendada Eesti ekspordiärina.Toetame lennufirmasid, kes tahavad Tallinnast pileteid müüa.Olime ikka suurima opereerija kriisis, aga me ei müü pileteid. Nordica on valmis lende alustama, kui seda on riigil vaja. Eestis ei ole tehtud kodutööd, kuhu oleks tarvis ühendusi ja millise kvaliteediga need ühendused peavad olema. Räägime ainult rohkem liine, rohkem liine. Aga mida riigil on tegelikult vaja. Mida ärimeestel on vaja? Teisedriigid on selle kodutöö ära teinud. Siin ei räägi sellest keegi.

Lennuliiklusteeninduse juht Ivar Värk, tõdes, et nende jaoks on Aasia klient väga oluline. Meie jaoks algas kriis juba eelmise aasta sügisel, kui nägime, et liiklus Aasia suunalt hakkas vähenema. Võrreldes eelmise aastaga langes äri maht märtsis 80%, aprillis 73%, mais hoidis seda sama taset. Kasvu lennuliikluses me pole näinud, meie õhuruumi läbib ca 200 lennukit päevas, varem oli see 800. Meie kasum on langenud 40% võrreldes eelmise aastaga. Meie arvame, et 25 kuuga taastub lennuliiklus kriisieelsesse aega.

Lennujaama juhi Riivo Tuvikese sõnul on fookus on taastada eelnev maht. Pikas perspektiivis liigume Aasia suunal ja Lähis- Ida suunal ja USA suunal.

Kristo Reinsalu lausus, et lennundus on sektor, millest nii poliitikud kui avalikkus teavad väga vähe. Lennundus moodustab 4% SKPst.Lennunduse panuse eest saaks maanteeamet remontida kõik teed või soetada kõik tervishoiuvarud. Kogu maaailmas on 84% töötajaid kaudselt seotud lennundusega. Meil 40 000 töökohta. Üks lennunduse töökoht loob 24 uut töökohta. Lennundusklastris 13 ettevõtet ca 2000 töötajaga. Tallinna lennujaamale osutab teenuseid 150 ettevõtet.

Lennundusklastri juht Kristo Reinsalu ütles, et kriis on ettevõtteid ühendanud. Saada riigilt mingi toetus Eesti lennundusele. Eesti on täna Euroopa Liidus ainus riik, mis pole oma lennundust mitte sendigagi toetanud. Kui töötukassa ja Kredx välja arvata, siis meie lennundusettevõtted seisavad ühises sabas teistega, kuigi probleemid on spetsiifilised.

X/Fly juht Jan Palmer tunnistas, et see on olnud firmale kõige suurema laienemise 80% kuludest on praktiliselt fikseeritud. Muutuvkulud on väikesed ja alguses oli olukord keeruline. Olen kriisidega ka varem kokku puutunud, aga see kriis on kõige hullem sest kukkusime 100-lt nulli. Üks lennuk tegutseb Rootsis ja teine Taanis, see on meie ainuke tegevus. Firma töötajad on nõustunud töökoormuse languse ja palga vähendamisega. See aitab meil olukorra üle elada. SAS tuleb varsti tagasi. Nad avavad liikluse ja neil on vaja meiesuguseid ettevõtteid. ASi hakkab suhteliselt kiiresti taastuma. Üritame reklaamida oma tegevust Lufthansale. Ärivõimalused on suured ja varsti on meil teine probleem, et kuidas me sellega hakkama saame.

Lennujaama juht Riivo Tuvike jätkusuutlikult majandamiseks on pidanud tegema olulisi kulukärpeid. Tänaseks olulised otsused on tehtud. Lühiperspektiiv on lennuliikluse kiire taastamine, selleks valmisolek lennujaama turvalisuse kontekstis. Nanotehnoloogia. Et lennujaam oleks turvaline koht ja Tallinna lennujaam on turvaline. Teine on pikk perspektiiv. Lennundus ei ole sprint, see on maraton, isegi ultramaraton. Covid oli raskus kümnendal kilomeetril. Starteegiliste eesmärkide ülevaatamine on standarprotsess , kuid kriisi tõttu me ei ole oma strateegilise plaane muutnud.

Magnetic MRO juht Risto Mäeots loodan ettevõtte augustis tagasi toimima saada. Maailm on muutunud . Kui varem oli kliendiks lennufirma, siis nüüd liisingufirma, mis on sunnitud lennukid maksejõuetuse tõttu lennukid ära võtma.

Lennuliiklusteeninduse juht Ivar Värk kriisis on pidanud tööd ümber korraldama. Oluline teema on lennuliikluse kaugelt korraldamine, kus üks lennujuht saab juhtida mitut lennuvälja. Pikas perspektiivis on see oluline ja mitte nii kahjumlik tegevus.

Post11 juht Ardi Ratassepp tõdeb, et kriisi mõjuna kadusid esimesena ära reisid Aasiast, kriisi arenedes kadusid ära Euroopa sisesed lennud ning nende äri selgelt kannatas. Otsime võimalusi , kuidas saada kaubad jälle liikuma. Suur osa lennufirmasid ei lenda Hiinas Euroopasse ja hind on seitse korda kallim. Tarbija pole nõus seda kinni maksma. Tarbijad tunnevad selle kaudu, et e-poest ostes tulevad kauem kaubad. Kriisis on turg segamini pööratud ja kõik on jälle stardis, kõikidel on võimalus.

Kohtumise moderaator Urmas Vaino tõdeb, et Eesti Lennundusklaster on ambitsioonikas, lennundus on tõusev majandusharu, see on palju rohkem kui lihtsalt otseühendused ja reisijatevedu.