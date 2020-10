Maailma majandus tõmbas Hiina väliskaubanduse käima

Hiina kui maailma töökoja septembrikuu väliskaubandusnumbrid näitavad seda. Hiina eksport kasvas aastaga 9,9 protsenti, ületades analüütikute prognoositud 9,5 protsendist kasvu. See võib tähendada, et pandeemiast paranemine kasvatab välistellimusi. Maailma majanduse hoogustudes püüavad Hiina ettevõtted kasvatada oma turuosa.

"Suures pildis on eksport jäänud tugevaks. Nõrgem nõudlus COVID-19 seotud kaupade osas on asendunud laiema Hiinas toodetud tarbekaupade nõudluse kasvuga," ütles Capital Economics Hiina vanemökonomist Julian Evans-Pritchard Reutersile. "Impordi kasv viitab tugevale sisemisele investeerimiskaupade nõudlusele."

Mõnede analüütikute hinnangul võib varsti ekspordikasv teha tipu, kuna Hiinas toodetud kaitsevarustuse nõudlus kahaneb.

Septembris kasvas import aastaga 13,2 protsenti. See on oluline paranemine, kuna augustis vähenes import 2,1 protsenti. Analüütikud lootsid septembris 0,3 protsendist impordikasvu.

Zhongyuan Banki peaökonomisti Wang Juni sõnul näitavad numbrid, et valitsuse majanduse toetamine hakkab mõju avaldama.

"See on suurendanud sisenõudlust, iseäranis investeeringute vedamisel," ütles Wang. Ta lisas, et jüaani hiljutine tugevnemine avaldas impordile positiivset mõju nagu ka inimeste ostujõu kasv.

Impordi kasv vähendas augustikuu 58,93 miljardi dollari suuruse väliskaubandusülejäägi septembris 37 miljardi dollarini.

Hiina ostis rohkem sojaube, teravilja, pooljuhte, vase- ja terasetooteid.

Poliitiliselt tundlik Hiina väliskaubanduse ülejääk USAga vähenes 34,24 miljardilt dollarilt 30,75 miljardi dollarini.