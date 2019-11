Maailma miljardäride vara vähenes esimest korda kolme aasta jooksul

Kokku oli miljardäridel eelmise aasta lõpus vara 8,5 triljonit dollarit.

Kõige kõvema hoobi sai Aasia, kus Hiina aeglustuv kasv ning USA kerkivad intressid vähendasid kõige rikkamate vara 8%, selgub UBS/PwC miljardäride raportist.

USA rikkuritel läks paremini ja seisu hoidsid tehnoloogiamiljardärid, kelle arv kerkis eelmise aasta lõpuks 89ni. Aasta varem oli tehnoloogiamiljardäre olnud 70.

Liigne rikkuse ning sellega ka ebavõrdsuse kasv on maailmas muutunud üha suuremaks probleemiks ning mitmed USA presidendikandidaadid on oma kampaania sellele küsimusele üles ehitanud. Näiteks senaator Elizabeth Warren pakub, et enam kui 1 miljardi dollari suuruselt varalt peaks maksma 6% maksu. Senaator Bernie Sanders aga arvab, et miljardäre ei tohiks üldse olla. Rikaste vastased protestid toimuvad nii Hongkongis kui Prantsusmaal ja põhjuseks aastakümneid väldanud sissetulekute ebavõrdsuse suurenemine.

Alates 2013. aastast on miljardäride vara kasvanud ligi 35% ehk 2,2 triljoni dollari võrra. „Need inimesed suudavad olla edukad ja muutusi juhtida olenemata sellest, kes on poliitilisi vägesid juhib,“ lausus UBS Groupi rikaste äriüksuse juht John Mathews.