Maailma moetööstus on silmitsi õudusunenäoga

Maailma moetööstuse suuruseks on 2,4 triljonit eurot. Investeerimispanga Jefferies andmetel langeb selle turu kasvust 80 protsenti hiinlaste õlule, kirjutab BBC.

„See on õudusunenägu,“ ütles Jeffriese tegevdirektor Flavio Cereda väljakujunenud olukorra kohta.

Hiina tarbijate võim on kasvanud terve aastakümne. Tänapäeval on nende osa 38 protsenti maailma moeturust. 2003. aastal, kui maailma tabasid SARS-epideemia uudised, oli hiinlaste turuosa vaid kaheksa protsenti.

Et osad Hiina linnad on täielikult või osaliselt muust riigist ära lõigatud ja koroonaviirusesse nakatanute ja sellesse surnute arv aina kasvab, on kaubanduskeskused justkui maha jäetud, töötajad on kodus ja luksuskaupade tootjad väga mures.

Burberry, Ralph Lauren, Coach, Tapestry, Moncler ja Capri Holdings on juba investoreid hoiatanud, et kasum tuleb varem plaanitust väiksem.

„Me pole kunagi sellises olukorras olnud, kus müük kukub nulli,“ rääkis Cereda. „See mõjutab kõiki, olgu see siis suur või väike kaubamärk. Me näeme eelduste kohaselt vähemalt neli kuud väga valusaid müüginumbreid.“

Kunagi tulevad muidugi Hiina kunded tagasi ostma, aga see võib venida suveni.

„Hiina tarbijatel on kulutamiseks palju raha,“ ütles Manchesteri Metropolitani ülikooli moeinstituudi lektor Maria Marlone.

Samal ajal kui Ühendkuningriigis pole luksuskaupade ostjaid, ei saa Briti ettevõtted oma Hiina tarnijate tehastest kaupa kätte.