Maailma rikkaim mees müüs näpuotsaga aktsiaid. Saadud summa suhe Eesti riigieelarvesse on kõnekas

Bezos müüs aasta esimeses pooles aktsiaid 3,45 miljardi euro eest. See teeb aasta peale kokku juba üle 6 miljardi euro likviidset vara.

Amazon on sel aastal kasvanud meeletu kiirusega. 54-aastasel Bezosel on siiani alles 54 miljonit aktsiat ja ta vara väärtus on 2020. aastal teinud läbi enam kui 63 miljardi eurose hüppe. Amazoni aktsia hind on kerkinud pandeemia tõttu lausa 73%.

Eelmisel aastal sai Bezos üle pika aja ka karmi löögi, kui lahutus vähendas tema osalust Amazonis 4 protsendipunkti võrra. Eksabikaasa MacKenzie Scott sai hoobilt 61,6 miljardi dollariga maailma rikkuselt 13. inimeseks. Ta on lubanud suurema osa oma varast heategevuseks anda.

Sel aastal on mitmed maailma ülirikkad oma varandust kasvatanud. Elon Musk on seda kahekordistanud 59 miljardi euro peale. India miljardär Muhesh Ambani on lisanud oma varale 17,68 miljardit eurot ja tõusnud 67 miljardi euro peale. Facebooki Mark Zuckerberg on teeninud lisaks üle 13 miljardi euro ja jõudnud 80 miljardi piirile.

Bezos on siiski ülivõimas liider. Tal on rikaste edetabeli teise koha ehk Bill Gatesi ees ligi 59 miljardi eurone edu. Ta vaatab otsa ühele võimsale rekordile - vara väärtus 200 miljardit dollarit.

Et anda eelnevatele numbritele veidi konteksti, siis Eesti riigieelarve tulude mahuks eelmisel aastal plaaniti veidi üle 11 miljardi euro. 2020. aasta prognoos on 11,6 miljardi euro kanti.

Seega näpuotsaga aktsiaid müünud Bezos teenis lõdva randmega enam kui neljandiku meie eelarvest. Kui aga vaadata kogu aastat, siis on ta pangaarvele saanud enam kui poole Eesti riigieelarvest. Tema varanduse väärtus on aga täna 17 meie 2019. aasta riigieelarvet.