Maailma rikkaim mees ostis Eesti kontorimööbli

Maailma rikkaima mehe, miljardär Jeff Bezose asutatud Amazoni tellimusel jõuavad Hispaania kontorisse otse Telliskivist 17 Eestis toodetud ja disainitud kontoriboksi.

Kodumaise mööblitootja Borg kontoribokside tehing Amazoniga on väikeettevõtte jaoks esimene tellimus sellises mastaabis ettevõttelt. Borgi asutaja Mart Jõhvika sõnul kulus tehinguni jõudmiseks ligi pool aastat mõttevahetust, näidiste kinnitamist ja kooskõlastusi, kuid hoolimata pandeemiast jäi veebigigant oma ostule kindlaks.

"Amazoni tellitud Haus-nimelised "väikemajad" on disainitud selleks, et töötajad saaksid mugavalt ja muust mürast eraldatult süveneda töösse või võtta lihtsalt hetkeks aeg maha ja seal lõõgastuda. Meie kasuks otsustati peamiselt laia valiku ja toodete funktsionaalsuse tõttu," rääkis Jõhvikas.

Näiteks on võimalik ratastel kontoriboksi kerge vaevaga liigutada ühest ruumist teise või kasutada hilistel õhtutundidel, kuna boksis on valgustavad LED-lambid. Praktilisuse lisamiseks on toolidel elektripistikud ja pistikuküljele kinnituv laud. "Kuid, mis peamine, on aga hea heliisolatsioon ja mugavus," lisas ta.

Jõhvikas märkis, et pärast esmast ostutehingut teeb ettevõte pingutusi, et Amazoni kontoreid Euroopas laiemalt sisustama hakata. Lisaks on Borg juba sõlminud mitmeaastased lepingud selliste suurettevõtetega nagu Pfizer, Danone ja Deloitte.

Haus "väikemajad" on disaininud Martin Saar – Eesti toote- ja mööblidisainer, kes on õppinud toote- ja mööblidisaini nii Inglismaal kui ka USAs. Tema eesmärgiks oli leida tasakaal mugavuse ja funktsionaalsuse vahel, et luua lahendus, mis oleks nauditav, soodustaks mõttetööd ning sobiks kontoritöötajatele igapäevaselt kasutamiseks.

Telliskivis tegutsev Borg on asutatud 2005. aastal. Ettevõte toodab disainmööblit nii koju, kontorisse kui ka avalikesse ruumidesse. Borgi eesmärgiks on luua kvaliteetseid esemeid, mis kestavad põlvest põlve, omavad iseloomu ja on oma peremehele kindlaks kaaslaseks. Kogu toodang valmib Tallinnas.