Maailma rikkaim mees tuli välja oma kosmosesõidukiga Kuule – ja Elon Musk viskas seepeale tema üle õelat nalja

„See sõiduk läheb Kuule,” märkis Amazoni asutaja ja maailma rikkaimaks meheks tituleeritud Jeff Bezos ettevõtte Blue Origin kosmosesõidukit Blue Moon neljapäeval ajakirjanikele ja kosmosetööstuse tippjuhtidele tutvustades, kirjutab CNBC. Blue Mooni arendustegevust rahastab Bezos läbi Amazoni aktsiate müügi, pannes iga-aastaselt ettevõtte alla miljard dollarit.

Bezose sõnul on inimkonnale antud suur kingitus sellega, et Maal on Kuu näol kaaslane. Ta märkis, et Kuu on hea koht, kus teha kosmosevallutustega algust, kuna sellel on maakerast nõrgem gravitatsiooniväli. See võimaldab Kuult koguda maavarasid 24 korda lihtsamini kui maakera seest. Blue Moon on võimeline tooma maapinnale kuni 3,6 tonni maavarasid.

Koos kosmosesõidukiga tutvustas Bezos ka Blue Origini poolt arendatavat rakettmootorit BE-7, mille esimesi katsetusi hakatakse läbi viima eeloleval suvel. „Me vajame uut mootorit ja seda see ka on,” lausus miljardär. Bezos märkis, et inimkonnal on aeg Kuule naasta ja seekord ka sinna jääda.

Blue Origin, mis asutati 20 aastat tagasi, ei ole seni avalikkuses väga palju oma arendustööst rääkinud. Ettevõte töötab samaaegselt erinevate kosmoselahenduste kallal. Bezose unistus on aidata inimkonnal laieneda kogu päikesesüsteemi ulatuses, et nad oleksid võimelised elama ja töötama kosmoses.