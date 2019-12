Maailma rikkaimate TOP: kelle varandus kasvas kõige rohkem ja kes olid suurimad kaotajad?

India meediakompanii Essel Group'i juhil Subhash Chandral oli 2019. aasta algus keeruline. Nimelt väideti meedias, et Essel on seotud ettevõttega, mida India võimud uurisid seoses pettuse kahtlustega. Pärast seda on mitme Essel Group'i ettevõtte aktsiad teinud suuri kukkumisi.

4. Travis Kalanick. Vara väärtus: 2,8 miljardit (-3,1 miljardit)

Uberi tulek börsile oli suur ebaõnnestumine ja taksoteenust pakkuva firma aktsia on kukkunud üle 30 protsendi. See avaldas mõju ka Travis Kalanickile, kes on Uberi üks asutajatest ja endine tegevjuht. Kalanickile kuulus enne börsile minekut 8,6 protsenti Uberi aktsiatest, kuid ta on nüüdseks ära müünud ligi 90 protsenti nendest.

5. Yan Zhi. Vara väärtus: 2,1 miljardit (-3 miljardit)

Hiina kinnisvarafirma Zall Smart Commerce Group teatas augustis, et ettevõtte kasum langes 74 protsenti. Ettevõtte asutaja ja üks juhte Yan Zhi tunnistas septembris investoritele saadetud kirjas, et firmal on raskusi, mis on tingitud globaalsest majandusolukorrast ja kohaliku majanduse survest.