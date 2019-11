Maailma rikkurite esikümnesse tekkis uus nimi, kellest seni just palju kuulda ei ole olnud

Nii vahetus David Kochi nimi tabelis lihtsalt tema lese Julia Flesher Kochi nime vastu. Naine sai päranduseks 41 miljardit dollarit. Tema koos paari ühiste lastega said 42% Koch Industries'i aktsiatest. Kõik kolm last on alla 25-aastased.

Ei saa öelda, et Julia Flesheri elu oleks olnud täielikult tuhkatriinulugu, kuid ühel hetkel see selliseks pööras. Tema perekond oli ettevõtlik - neil oli Iowas farm ning ka mööblipood. Ühel hetkel kolisid nad Arkansasesse ja avasid naiste kõrgmoodi pakkuva butiigi. Julia ise hakkas tööle moetööstuses. 80ndatel oli ta nii Nancy Reagani kui teiste tolle aja prominentide stilistiks, õigemini assistendiks moelooja Adolfole.

Julia Flesher ja David Koch kohtusid 1991. aasta jaanuaris pimekohtingu teel. Esimene kohtumine ei viinud veel kuhugi. Julia on öelnud:

„Pärast me surusime kätt ja ma mõtlesin, et mul on hea meel, et ma seda meest kohtasin, sest nüüd ma tean, et ma ei taha enam kunagi temaga välja minna."

Kuus kuud hiljem kohtusid nad ühel peol. David Koch käitus nagu kohtaks ta naist esimest korda. Julia tuletas meelde, et nad on juba kohtunud ja ka väljas käinud. Mees soovis selle heastada ja viis Julia vaatama USA lahtisi meistrivõistlusi tennises. Nii nad käima hakkasid ehkki kõik ei olnud sugugi roosiline.

David Kochi tunti kui eluaegset poissmeest, kes pidas pidusid, kust ei puudunud loomulikult ka naised. Julial oli selle pärast häbi, kuid ta suutis sellest üle olla. 1993. aastal lõpetas ta tööl käimise ja keskendus oma väljavalitu mitmete kodude eest hoolitsemisele. Kolme aasta pärast nad abiellusid.

Enne seda, 1995. aastal, oli Davidil operatsioon, tal oli avastatud eesnäärmevähk. Julia esitas talle ultimaatumi - kas mehest saab elav abielumees või surnud poissmees.