Maailma suurfirmad muutsid viirusest põhjustatud olukorra toetuseks logosid, ekspertidelt saavad nad aga hagu alla

McDonald’s, Coca-Cola, Audi ja Volkswagen on vaid väike osa suurfirmadest, kes on kujundanud oma üleilma tuntud logod ümber, rõhutades sellega tänastes oludes sotsiaalse distantseerumise tähtsust, kirjutab CNN.

Mõiste ise on viimastel nädalatel populaarseks saanud seoses koroonaviiruse Covid-19 kiire levikuga üle maailma. Sotsiaalne disantseerumine viitab sellele, et üksteisest püsitakse umbes kahe meetri kaugusel, et vältida ise haigusse nakatumist, aga ka teiste võimalikku nakatamist.

Suurkorporatsioonide logode ümberkujundamine on kaasa toonud ka ekspertide kriitikat. „Meie tänane üleilmne olukord ei ole mingi nali. See on tõsine asi,” märkis Siegel+Gale loovjuht Douglas Sellers. Tema hinnangul võivad suurfirmade muudetud logod naeruvääristada või pisendada sotsiaalse disantseerumise olulisust praeguses kontekstis.

Brian Braiker, kes on reklaamiajakirja Ad Age peatoimetaja, märkis, et ennekõike peaks suurfirmad mõtlema, kuidas nad saaksid praegusesse olukorda füüsiliselt panustada. Ta tõi näiteks ettevõtte Gap, kes on otsustanud tervishoiutöötajaid maskidega varustama hakata, või luksusbrändide grupi LVMH, mis on asunud käte desinfiseerimisvahendit tootma.

„Olukorra mõistmine, suu kinni hoidmine ja millegagi end tõeliselt kasulikuks tegemine on ainus viis, kuidas selles olukorras aidata saab,” sõnas Braiker, viidates sellele, et kui McDonald’s või Coca-Cola muudavad vaid oma logo, jätab see üsna mõru maitse suhu.