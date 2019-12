Maailma suurim autotootja arendas välja geniaalse, aga odava „uue” margi, mida kasutatakse rahamasinana

Jettat saab praegusel hetkel kahesugusena: traditsioonilise sõiduautona, mille nimi on VA3, ja linnamaasturina, mille nimi on VS5.

Kumbki ei ole uuesti nimest hoolimata uus. VA3 on lihtsalt vana Volkswagen Jetta ja VS5 Seat Ateca.

See on geniaalne, kui vaadata müüginumbreid. „Uus” automark Jetta on Hiinas hästi kaubaks läinud. Seda on esimese kolme kuuga müüdud umbes 30 000 tükki.

Volkswagen ei ole muidugi ainus, kes naudib niinimetatud suuruse ökonoomia pakutavat kulude kokkuhoidu ja tehnoloogia taaskasutust.

Viimastel aastatel on autotööstuses tervikuna toimunud üha rohkem liitumisi. Näiteks alles hiljuti teatasid ühinemisest Fiat Chrysler (mis on Fiati ja Chrysleri ühinemise tulemus) ja Peugeot’ grupp (mis on Peugeot’, Citroëni ja Opeli ühinemise tulemus).

Erinevad tootjad on alati kasutanud ja kasutavad edaspidigi ka teineteise tehnoloogiat mootoritest kuni uste käepidemeteni ilma ametlikuma koostöövormita.

Näiteks Mercedes on kasutanud Renault’ mootoreid ja teinud tihedat koostööd Nissaniga. Uus Toyota GR Supra on aga praktiliselt BMW osadest ehitatud.

Liitumiste taga on majanduslik mõtlemine: ei tasu teha ise, kui võib saada odavamalt juba hea valmis asja.