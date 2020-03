Maailma suurim autotootja põletab viirusest põhjustatud seisaku tõttu kaks miljardit nädalas

Volkswageni tegevjuht Herbert Deiss tunnistas Saksa telekanalile ZDF, et koroonaviirusest põhjustatud tootmisseisak läheb ettevõttele maksma 2 miljardit eurot nädalas ja kui see olukord jätkub, on nad peagi sunnitud masskoondamisi ette võtma, kirjutab CNBC.

Diess ütles Markus Lanzi jutusaates, et Saksa ettevõte, mis annab üle maailma tööd 671 000 inimesele, ei müü täna kuskil mujal autosid, kui ainult Hiinas. Volkswagenil on maailmas kokku 124 tehast, neist 72 on Euroopas ja sellest ainuüksi 28 Saksamaal. Diessi sõnul otsivad nad võimalusi, kuidas saaks ka ülejäänud tehastes naasta tootmise juurde ilma töötajaid ohustamata.

„Me peame kogu oma tootmisloogikat muutma. Selliseid protsesse, mis me kasutame Hiinas tootmisel, ei ole mitte üheski Saksa tehases,” põhjendas Volkswageni juht. Kui nõudlus Hiinas on hakanud taastuma, toodab Saksa autotootja praegu poole selle võimekusega, mis enne pandeemia lahvatamist. Töö on taastunud 33 tehases 35-st Hiinas asuvast tootmisüksusest.

Ajal, mil erinevad autotööstused üle maailma otsivad võimalusi kindlustada endale ellujäämiseks lisarahastus, on Saksa autotootja pöördunud abi saamiseks Euroopa Keskpanga poole, et võtta kriisiga hakkama saamiseks lühiajalist laenu, kirjutab Financial Times.