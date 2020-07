Maailma suurim jaekett muudab 160 poe parkimisplatsid välikinodeks

Augusti algusest muudab maailma suurim jaekett 160 USA-s asuva kaupluse parkimisplatsid välikinodeks, kirjutab CNN Business.

Arvestades, et Ameerika Ühendriikides on koroonaviirus Euroopast ja muust maailmast olulisem visam ja pandeemia esimene laine ei ole seal veel haripunktigi jõudnud, on autokinode populaarsus üle riigi kasvama hakkanud, kuna traditsioonilised kinod jäävad tänaste arengute juures veel tükiks ajaks suletuks. Samas pakub välikino neile oluliselt turvalisemat alterniivi.

Nii on USA jaekett Walmart otsustanud käed lüüa ettevõttega Tribeca Enterprises, mis kuulub osaliselt filmistaar Robert De Nirole, et hakata oma parkimisplatsidel inimestele filme näitama. Walmarti parkimisplatsid on autokinode päralt oktoobri lõpuni ning selle aja jooksul korraldatakse rohkem kui 300 kinoseanssi.

Kuigi nende 160 kaupluse, mille parkimisplatsid välikinodeks ümber kujundatakse, asukohti ega ka näitamisele minevate filmide nimekirja ei ole veel avaldatud, saab peagi nende kohta infot selle tarbeks loodavalt veebilehelt.

„Peresõbralikud kinoõhtud on täidetud nii hittfilmide, erikohtumistega filmirežissööride ja kuulsustega,” teatas jaekett pressiteate vahendusel, lisades, et kõigest selleks osasaamiseks on vaja ameeriklastel vaid autoga kohale tulla. Parkimisplatside vahetusläheduses olevatest poodidest on võimalik kinoseansside ajaks endale ka toitu tellida.

Walmartile sarnased vabaõhukinod on üle-riigiliselt hakanud palju populaarsust koguma. Sellest on ajutist lahendust asunud otsima ka traditsioonilised kinopidajad, kes loodavad just sarnaste, parkimisplatsidele rajatud välikinodega kaotatud sissetulekuid mingil määral taastada.