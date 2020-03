Maailma suurim kohvikukett tegi koroonaviiruse tõttu ajutise muudatuse

Maailma ettevõtted teevad koroonaviiruse leviku tõkestamiseks oma senistes harjumustes ning töökorralduses ümberkorraldusi. Starbucksi jaoks tähendab see, et ettevaatusabinõuna on nad ajutiselt katkestanud klientide isiklike topside kasutamise.

Kohvikuketid on viimastel aastatel keskkonnahoiu eesmärgil julgustanud kliente paber- ning plasttopsidest loobuma ning oma korduvkasutatava taaraga tooteid ostma. Tavaliselt pakutakse oma taaraga kohvi ostjatele ka soodustust.