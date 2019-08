Maailma suurim mere tuulepark kerkib prominentide vastuseisust hoolimata Hiiumaale

Tuulepargi vastu on hiidlasest luuletaja Ave Alavainu, samuti tuntud turismiettevõtja Paap Kõlar. Ligi 20 aastat Ristna Paradiisirannas turismiäri ajanud Kõlar avaldas paar aastat tagasi Õhtulehes arvamust, et tuulepargi rajamine tähendaks Hiiumaale sotsiaalset katastroofi. Inimesed on Kõlari sõnul sunnitud jätma maha oma kodud, kinnisvara väärtus ja turism langeb ning saarele jäävad ainult tuuleenergia arendajatele ustavad inimesed. “Kokkuvõttes oleks Hiiumaaga lõpp,” tsiteeris Õhtuleht ettevõtjat.

Tallinna halduskohus võttis 2017. aasta lõpus vastu otsuse, mis ei tühistanud Hiiu maavanema korraldust kehtestada Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering. Selle otsuse kaebasid vastased ringkonnakohtusse edasi ja esitasid kaebuse ka Euroopa Komisjonile.

Hiljuti sõlmiti Hiiu valla ja aktsiaselts Nelja Energia vahel koostööleping, mis Hiiumaale meretuulepargi rajades tagab vallale tulust osa. AS Nelja Energia plaan on 12 kilomeetrit Hiiumaa rannikust rajada meretuulepark võimsusega 700 kuni 1000 MW, mis on 100 kuni 160 tuulikut. Ometi ei tohiks mitmete kohalike elanike arvates tuulepargi projektiga Hiiumaal jätkata.