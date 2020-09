Maailma suurim tuunikalaturg on koroona tõttu suurde kriisi sattunud

Kuigi paljud ettevõtted lootsid, et pärast Jaapani valitsuse kehtestatud eriolukorra lõppu mai teises pooles taastub ka üleüldine majandusaktiivsus, on sellised suurüritused nagu ettevõtete aktsionäride ükoosolekud ja pulmapidustused määramata ajani edasi lükatud, kirjutab Reuters. Ka kardavad jaapanlased viirusehirmus jätkuvalt restorane külastada

Nõudlus värske kala järele, eriti veel sushi valmistamisel kasutatava hariliku tuuni järele, on pärast seda, kui koroonapandeemia tõmbas piduri igasuguste ürituste korraldamisele, hüppeliselt langenud. Tuunikala hinnad langesid juulikuus mullusega võrreldes 8,4%. See on oluliselt sügavam langus, kui üleüldine värske kala hinnalangus, mis on jäänud 1,5% kanti, selgub ametlikest numbritest.

„Meie müüginumbrid on eelmise aasta augustikuuga võrreldes 60% kukkunud,” ütles Yasuyuki Shimahara (47), kellele kuulub üks Kanda äripiirkonna söögikohtades, mis on keskendunud tuunikalast valmistatud roogadele.

Shimahara, kes avas restorani aasta tagasi, on juulikuust alates müünud külmutatud tuunikala läbi e-poe, et teha kuidagi tasa seda müügitulu langust, mis koroonapandeemia on tema söögikohale põhjustanud.

Sellest ajast alates on ta saanud umbes 200 tellimust 5500 jeeni ehk 52 dollarit maksvale karbile, mis sisaldab kahte tuunikala tükki. Septembrikuust plaanib ta hakata müüma ka mõnevõrra rasvasemat tuunikala. Selle karp maksab 8500 jeeni. Huvi nende karpide vastu on aga väike olnud seetõttu, et jaapanlased ei viitsi raisata mitu tundi sellele, et oodata, kuni külmutatud kala üles sulab.

Maailma suurimal, Toyosu kalaturul tegutsev hulgimüüja Kimio Amano (46) nendib samas, et kuigi inimeste kodune kalatarbimine on kasvanud, et tee see senist sissetulekute langust tasa. Kuigi pärast eriolukorra lõppu on vaikselt hakanud taastuma restoranide tellimused, pole sama juhtunud ürituste korralduses ega kõrgklassi söögikohtades.

See on toonud kaasa suurtellimuste ära langemise. Näiteks pulmade või matuste korraldamisel ostetakse talt korraga 30 kuni 40 kilo tuunikala. Samas sushirestoranide tellimused jäävad pigem 6-10 kilo vahele. „Kuigi juuli algus oli paljutõotav, jäi nõudlus peagi toppama,” märkis Amano oma tuunikala leti ääres seistes, olles just tükeldanud ühe 158-kilose kala.