Maailma suurima jalgratta tootja sõnul on „Made in China” ajastu läbi saanud

„Kui Trump ütles, et tahab kehtestada 25% tollimaksud, siis me võtsime seda väga tõsiselt,” märgib Giant Manufacturing juht Bonnie Tu ettevõtte peakontoris Taichungis antud intervjuus Bloombergile. „Me hakkasime kolima enne, kui ta oma suu sulgeda jõudis,” lisas ta.

Giant on üks nendest üleilmse haardega ettevõtetest, kes on otsustanud USA-Hiina kaubandussõjale reageerida oma tootmise Hiinast ära viimisega. Nende ettevõtete arv viimasel ajal aga ainult kasvab. Värskeim lisandus nende nimistus oli Intel, kes andis teada, et et plaanib oma üleilmse tarneahela üle vaadata.

„Eelmise aastal sain ma aru, et Hiinas tootmise (Made in China – ing k) ja üle ilma toodete tarnimise ajastu on läbi saanud,” nentis Tu. Mägi- ja võistlusjalgrataste tootja sulges 2018. aasta lõpus ühe tehase Hiinas ja suunas kõik USA tellimused riigist välja. Juba mullu juulis andis ettevõte teada, et avab ühe tehase Ungaris, kuna kasvab trend tootmine oma turgudele lähemale viia.

Giantil on on praegu tehased nii Taiwanis kui Hollandis – kummaski üks – ja viis tehast jätkuvalt Hiinas. Taiwani tehases töötavad töölised kahes vahetuses, et ümbersuunatud tellimusi täita. Ettevõte otsib praegu ka Kagu-Aasias partnerit.

Ka teised Hiinast ära kolivad ettevõtted nõustuvad Tu mõttekäiguga. Näiteks Li & Fungi tegevjuht Spencer Fung märkis, et Hiinast sai tootmistehas kogu maailmale sellepärast, et hiinlased suudavad väga efektiivselt toota. „Ettevõtted panid kõik oma munad Hiina korvi, sest hiinlased on väga võimekad,” sõnas ta.