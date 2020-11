Maailma turism kaotab tänavu täiesti hoomamatu summa ning pühib ka maailma SKPst arvestatava tüki

Seda näitavad StockApps.comi andmed ning analüüs. Selle stsenaariumi korral väheneb sel aastal turistide kulutatud summa eelmise aasta 1,5 triljonilt dollarilt 310 miljardi kuni 570 miljardi dollari võrra. See tähendab, et turismieksport kaotab 910 miljardit kuni 1,2 triljonit dollarit.

See omakorda tähendab, et turismisektorist kaob 100-120 miljonit töökohta. ÜRO kaubanduse ning arengu konverentsi andmetel väheneb üleilmne sisemajanduse kogutoodang 1,5-2,8%. See tähendab, et üleilmsest sisemajanduse kogutoodangust haihtub 1,17 triljonit kuni 2,22 triljonit dollarit.

Pannes selle mõju suuremasse perspektiivi, tuleb arvestada, et Kariibi mere, Atlandi, India ja Vaikse öökeni väikeste saareriikide nn SIDS riikide ekspordist annab turism enam kui 30% ning Maailma turismiorganisatsiooni (UNWTO) andmetel ulatub osakaal mõnes riigis koguni 90 protsendini.

Samuti on turism eluliiniks paljudele Aafrika riikidele ning arengumaadele. Eelmisel aastal moodustas turism kümnendiku Aafrika ekspordist.

Üleilmselt andis turismisektor kogu kaubandusest 7% ning andis kas otse või kaudselt tööd igale kümnendale maailma elanikule.

Kaheksa kuuga kadus turismist juba 730 miljardit dollarit

Eelmisel aastal reisis kokku 1,5 miljardit rahvusvahelist turisti ehk 4% enam kui aasta varem. Siseturiste oli 8,8 miljardit . Viimase kümne aastaga oli turism kokku kasvanud enam kui kogu maailma sisemajanduse kogutoodang.

Selle aasta kaheksa kuuga vähenes aga välisturistide arv maailmas UNWTO andmetel aastatagusega võrreldes 70%. See tähendab, et turismiekspordist haihtus 730 miljardit dollarit. Seda on kaheksa korda rohkem kui kogu 2009. aasta finantskriisi jooksul. Eriti järsk oli kukkumine mais, ulatudes 98%ni.

Suurim oli kukkumine Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas, kus turistide arv vähenes kaheksa kuu kokkuvõttes 79%, Aafrikas ning Lähis-Idas oli vähenemine 69%. Euroopa kaotas 68% ning Ameerika 65%.

Prognooside kohaselt võib selle aasta kokkuvõttes välisturistide arv maailmas väheneda 850 miljoni kuni 1,1 miljardi inimese võrra.