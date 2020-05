Maailma ühe uusima eralennuki omanik pole sellega veel kordagi lennanud, kuid pani lennuki juba kolossaalse summa eest müüki

Bombardier Global 7500 on üks maailma uusimatest laia kabiiniga eralennukitest ja Kanada lennukitootja populaarse Global Express seeria värskeim mudel, kirjutab Business Insider.

Esimene seda tüüpi lennuk toimetati kliendile 2018. aasta detsembris ja tänaseni on neid kasutuses vaid käputäis, tehes sellest lennukitüübist ühe eksklusiivsema eralennuki, mis praegu saadaval on. Lennuk suudab korraga läbida 7700 meremiili. See on 200 meremiili rohkem kui tema peamine konkurent Gulfstream praegu võimaldab.

Küll aga ei ole Global 7500 tüüpiline eralennuk. See mahutab endas suure magamistoa, 19 istekohta ja soovi korral saab sinna paigaldada ka duššikabiini. Selle lennuki puhul pole mitte millestki kokku hoitud, mistõttu on Bombardier Global 7500 oma klassi vaieldamatu liider.

Kuigi tavaliselt on seda lennukit võimalik osta vaid otse lennukitootja Bombardieri käest, siis antud juhul on lennuk juba tehasest välja tulnud ja selle värske omanik on otsustanud selle 70 miljoni dollariga maha müüa. Tegu on ainukese varasemalt juba kellegi käest läbi käinud Bombardier Global 7500 lennukiga, mis hetkel turult leida võib.

Arvestades aga, kui suur nõudlus on seda tüüpi eralennukite järele, ei jää see tõenäoliselt pikalt tema omanikule kätte, kui koroonapandeemia tagasi hakkab tõmbuma, usub lennukite vahendus- ja müügiettevõtte Aviatrade müügimees Philip Rushton.

Kuigi sel lennukil on juba olnud üks omanik, sai ta lennuki kätte vaid kolm kuud tagasi, selle aasta veebruaris. Lennuk on kokku lennanud vaid 35 tundi, mis kulus tema testimisele ja kohaletoimetamisele. Lennuk ehitati Torontos, viidi hiljem Montreali siseviimistluseks ja hiljem Ameerika Ühendriikidesse lattu.

Kuna lennuki omanikul oli juba varasemalt kaks eralennukit, siis otsustas ta värskelt tehasest tulnud lennuki müüki panna. Ta ise pole uue Bombardier Global 7500-ga veel kordagi lennanud ega seda isegi näinud.

Kuigi see on tehase poolt lennukiomaniku esindajatele üle antud, on lennuk ise kõiki asjaolusid arvestades praktiliselt täiesti uus.