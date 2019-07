"Maailma vaeseim president" põhjendab, miks rikkad tuleks poliitikast minema lüüa

Me leiutasime esindusdemokraatia, kus ütleme, et enamus on see, kes otsustab, vahendab Huffington Post Jose Mujica hispaaniakeelsele CNNile antud intervjuud. „Mulle tundub, et meie [riigipead] peaksime elama nagu enamus, mitte nagu vähemus,“ ütles ta.

BBC poolt 2012. aastal maailma vaesemaks presidendiks tituleeritud Mujica annetab 90% oma palgast heategevuseks. Toonase artikli kohaselt annetas ta igakuise palgast 12 000 dollarit ning alles jääv osa on umbes sama mis keskmise uruguailase palk- 775 dollarit kuus.

Mujica on heaks kontrastiks Ameerikale, kus Kongressi liikmete mediaanvara on enam kui miljon dollarit ning poliitkampaaniatele annetamisel on ettevõtetel paljuski samad õigused mis eraisikutel.

Mujica selgitas, et tal ei ole rikaste vastu midagi, kuid tema hinnangul ei tee nad enamuse- kes ei ole rikkad- huvide esindamisel head tööd.

„Mul ei ole midagi nende inimeste vastu, kellel on raha, kellele raha meeldib ning kes lähevad raha pärast arust ära,“ lausus Mujica. „Kuid poliitikas ma peame nad eraldama. Inimesed, kes armastavad raha liiga palju, tuleb poliitikast välja lüüa, sest nad on poliitikas ohtlikud. Inimesed, kes armastavad raha, peaksid end pühendama tööstusele, ärile, et rikkust mitmekordistada. Kuid poliitika on kõikide õnne eest võitlemine,“ rääkis ta.

Vastuseks küsimusele, miks rikkad inimesed ei ole sobivad vaeste esindajad, vastas Mujica: „Nad kipuvad maailma nägema läbi enda ehk siis läbi raha perspektiivi. Isegi siis, kui nad tegutsevad heade kavatsustega, tugineb nende maailma- ning üldise elu tunnetus rikkusel, samuti ka nende otsused.“