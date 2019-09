Maailma vanim reisikorraldaja Thomas Cook läks pankrotti

Öised finantsalased läbirääkimised omanike ja ettevõtte võlausaldajatega lõppesid tulemuseta. Ettevõtte kinnitusel on tema tegevus Suurbritannias lõppenud ning kõik tulevased lennud ja puhkused tühistatud. "Juhatus jõudis järeldusele, et tal pole muud valikut kui astuda samme viivitamatu sundlikvideerimise alustamiseks," teatas ettevõte värskes avalduses.

Thomas Cooki kaudu on praegu kogu maailmas reisil umbes 600 000 turisti, neist pooled Saksamaalt ja veerand Suurbritanniast.

Briti tsiviillennundusamet (CAA) teatas, et alustab suurimat rahuaja operatsiooni, toomaks koju tagasi ligi 150 000 britist puhkajat üle maailma. Amet peab läbirääkimisi mitmete lennufirmadega, reisijate tagasitoomiseks on valmis üle kümne lennuki, sealhulgas Boeing 747 ja Airbus 380.

CAA kodulehel avaldatud teate kohaselt pakutakse välismaal viibivaile turistidele, kelle lend pidi olema Thomas Cookiga, Ühendkuningriiki naasmiseks uusi lende, ent need toimivad ainult 6. oktoobrini. Pärast seda kuupäeva tagasi Suurbritanniasse lendama pidanud inimesestel tuleb oma reis ise korraldada.

Reisijate kojutoomise ja tühistatud reiside hüvitamise kuluks on hinnatud ligi 700 miljonit eurot.

Thomas Cookile kuulub Soomes ettevõte Tjäreborg, mis on riigi suuruselt kolmas reisibüroo. Nende korraldatud reisidel on praegu 3400 soomlast. Tjäreborg väidab oma veebisaidil, et tema klientide reisid on kaitstud pakettreisiseadusega ja tagatisrahaga.



Lisaks kuuluvad Thomas Cooki kontserni muud Põhjamaade reisifirmad nagu Ving Norras ja Rootsis ning Spies Taanis, mis on oma riigis suurimad või esimeste seas. Emafirmast erinevalt püsivad need ja lennufirma Thomas Cook Airlines Scandinavia kasumis.