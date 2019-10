Maailma vanima reiskorraldaja pankrot sunnib Hispaanias 500 hotelli uksi sulgema

Ajaleht kirjutab, et Thomas Cooki pankrot on andnud tõsise hoobi hotellisektorile ning esmase hinnangu kohaselt on hotellidel reisikorraldajalt saamata 200 miljonit eurot. „Aga see summa kasvab oluliselt. Ainuüksi kaheksa hotelliketi summa on 100 miljonit. Nii, et see summa saab olema oluliselt suurem,“ kinnitas Hispaania hotellide liidu president Juan Molas.

Molase sõnul tulevad tõelised probleemid 6.oktoobrist, mis on viimane päev Thomas Cooki pankroti tõttu sihtkohtadesse lõksu jäänud turistide tagasi koju transportimiseks ning see on ka viimane päev, mil kindlustus reisijate kulud katab.

„500 hotelli suletakse koheselt ning olukord võib halveneda, kui kohe midagi ette ei võeta,“ lisas ta.

Neist 500 hotellist 100 olid otseselt Briti reisikorraldajast sõltuvad, samas kui ülejäänud 400s ulatus reisikorraldaja turistide arv 30%st kuni 70%ni.

Molas tõi näiteks hotelli Fuerteventuras. Tegemist on 20 miljoni eurose investeeringuga, mille eest ehitati Thomas Cooki eksklusiivne klubi. „Nüüd on seal 700 numbrituba, mis jäävad 7. oktoobril tühjaks ning 200 töötajat tuleb vallandada, sest alternatiive ei ole.“