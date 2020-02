Maailma vanimate ettevõtete nimistust leiab ka ühe tänaseni tegutseva Eesti ettevõtte

Näiteks Ameerika Ühendriikide vanim senitegutsev ettevõte on Shirley Plantation nimeline tubakaistandus, mis rajati 1613. aastal Virginias. Omal ajal kasvatati seal tubakat, mis hiljem nii teistesse kolooniatesse kui Euroopasse saadeti, just orjatöö kaasabil. Märke kolonialismist leiab ka teistest maailmajagudest. Kongo vanim ettevõte on 1889. aastal asutatud prantsuse nimega Société Nationale des Chemins de Fer du Congo, mis kuulus algselt piirkonna koloniseerinud Belgia võimu alla. Täna on ta Kongo valitsuse omanduses.

Samas Euroopas on paljude riikide vanimad senitegutsevad ettevõtted seotud nende riikide traditsiooniliste toode või kultuuriga. Näiteks on Kesk-Euroopas mitmeid vanu toidu- ja joogitööstusi. Euroopa mandri kõige vanem senitegutsev ettevõte on Staffelter Hof veiniistandus, mille ajalugu läheb tagasi 862. aastani. Iirimaa vanim ettevõte, Sean’s Bar asutati 900. aastal. Hollandis tegutseb Brandi õlletehase 1340. aastast ning Austria vanim senitegutsev restoran kannab nime St. Peter Stifskulinarium, kuna serveerib toidu kõrvale lähedal asuva kloostri õlut.

Euroopa kaardilt ei puudu ka Eesti kõige vanem senitegutsev ettevõte. Kaardi koostajate andmetel on selleks juba 1422. aastal tegutsenud Raeapteek, mille näol on tegu ka Euroopa vanima püsivalt samades ruumides tegutsenud apteegiga. Ettevõtte kodulehelt saab lugeda, et apteegi täpne asutamisaeg ei olegi teada, kuid Tallinna rae märkmeraamatust selgub, et 1422. aastal võttis selle üle juba kolmas omanik. Aastatel 1582-1911 oli apteek kümme sugupõlve Burchartide perekonna omanduses.

Eesti vanim tegutsev ettevõte on sellega oluliselt vanem kui mitmete meie lähinaabrite omad. Näiteks Soomes loetakse selleks 1649. aastal asutatud Fiskarsi, Lätis Cēsise õlletehast Cēsu Alus, mis on tegutsenud 1590. aastast ja Leedus 1665. asutatud õlletehast Gubernija. Samas Rootsi teadaolevalt vanim senitegutsev ettevõte oli olemas juba 1346. aastal. Selleks on raua- ja terasetööstus Skyllbergs Bruk.