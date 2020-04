Maailma võimsaimad naftariigid leppisid kokku ajaloo suurima naftatoomise kärpe, nafta hind kohe reageeris sellele

Neli päeva kestnud läbirääkimiste järel jõudsid naftakartell OPEC, Venemaa ja teised naftatootjad kokkuleppele, et mais ja juunis kärbitakse naftatootmist 9,7 miljoni barreli võrra ööpäevas. Selline 10% tootmiskärbe peaks toetama nafta hinda.

Londonis kallines Brenti toornafta 4,1 protsenti 32,77 dollarini barrelist. USA WTI nafta hind tõusis 4,4 protsenti 23,77 dollarini barrelist. „Kokkulepe võimaldab maailma naftatööstusel, naftariikidel ja naftatööstusest sõltuvatel muudel tööstusharudel vältida väga sügavat kriisi,“ ütles IHS Markiti asepresident Daniel Yergin. Sel teel pidurdatakse nafta laovarude kasvu, mis vähendab nafta hinnalanguse survet.

Saudi Araabia, Kuveit ja Araabia Ühendemiraadid on vabatahtlikult kokku leppinud veel suuremates naftatoodangu kärbetes, mis viiks OPEC+ kärpe tegelikult praeguselt tasemelt ööpäevas 12,5 miljoni barreli võrra väiksemaks. „Esialgse nafta hinnatõusu järel peaks OPEC+ otsus parimal juhul looma nafta hinnale põranda alla,“ ütles BNP Paribasi analüütik Harry Tchilinguirian Reutersile.

OPEC+ soovis, et ka nende grupist väljaspool olevad tootjad nagu USA, Kanada, Brasiilia ja Norra kärbiks kokku nafta tootmist viie miljoni barreli võrra. Kanada ja Norra teatasid, et nad oleksid vabatahtlikult valmis toodangut kärpima. USAs on kartellidevastase seaduse tõttu toodangu kärpimine raskendatud. USA naftatoodang tänavu juba kahanenud kuni kahe miljoni barreli võrra ööpäevas, sest odav nafta seiskab tootmist.

