Maailmakoristuse äpp valiti mainekal konkursil üheks parimaks nutilahenduseks

“Prügikaardistamise äpp mängis üht keskseimat rolli prügiprobleemile tähelepanu juhtimise kampaanias ja oli kindlasti üks olulisemaid põhjuseid, miks nii palju inimesi septembris koristama tuli,” rääkis auhinna vastu võtnud maailmakoristuse tehnoloogia juht Kristiina Kerge.

Teeme Ära Sihtasutuse juhatuse liikme Kadi Kenk sõnul on auhinnatud nutirakendus ka praegu oluline, sest prügikaardistamise andmeid kasutatakse ühe sisendina Puhta Maailma Plaani (Keep it Clean Plan) elluviimiseks.

WSA on rahvusvaheline konkurss, kuhu igal riigil on õigus esitada tehnoloogiaarendusi ja idufirmasid, mis nende hinnangul aitavad kaasa ühiskonna arengule. Maailmakoristuse prügikaardistamise äpi esitas konkursile Brasiilia. Võit saabus keskkonna ja rohelise energia kategoorias, kus Maailmakoristusega võistlesid lõppvoorus veel 18 lahendust, kelle seast valiti lõpuks välja 5 võitjat, nende seas ka prügikaardistamise äpp. Kokku võistles 2018. aasta konkursil 430 digitaalset lahendust 182 riigist.

Auhind on mitterahaline ning anti Teeme Ära Sihtasutusele üle sel nädalal toimuval WSA aastakongressil Portugalis, kus iga tiim saab ka oma ideed potentsiaalsetele partneritele ja WSA kogukonnale tutvustada.