Maailmal ei saa kõrini 100-dollarilistest rahadest

Föderaalreservi andmetel on nüüd ringluses umbes topeltpalju sajaseid kui enne suurt finantskriisi ja seda vaatamata sularahata arvelduste nagu PayPali ja krüproraha bitcoini võidukäigule. USA dollarite janu ei ole ameerikakeskne, kogu maailm tahab seda valuutat. IMFi hinnangul on 80 protsenti USA sajadollaritest väljaspool Ühendriike. Kõigist ühendriikide nominaaliga rahadest on enam kui 60 protsenti välismaal. Alles 1980ndal aastal oli välismaal 30 protsenti USA sularahast.

Üheks põhjuseks, miks välismaal on USA dollarid nii menukad, võib pidada geopoliitilist ebastabiilsust. USA raha peetakse nii Venezuelas kui Lähis-Idas stabiilseks turvavaraks. Kuid ka kurikaelad armastavad suure nimiväärtusega rahatähti, kirjutas MarketWatch.

Lisaks on dollar seetõttu nii populaarne, et on ainus maailmaraha. Euro on mandunud ja Hiina jüaan on veel ees keerulised aastakümned.