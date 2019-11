Maailmalõpu ootuses kauplemishullus turgudel sai järsu lõpu

Kullaunts odavnes 30 dollari võrra ja võlakirjad tegid suvest alates suurima kukkumise, kirjutab Bloomberg.

„Kui oled üsna selgelt langusesse panustanud, sest just seda on võlakirjad ning osa USA majandusnäitajad selgelt viidanud ja siis äkki olukord selline, et mitte ainult ei jää langus tulemata, vaid kasv näitab paranemise märke, on seis nutune,“ selgitas Bespoke Investment grupi makrostrateeg George Pearkes, lisades, et sellised päevad seisavad nüüd ees.

Täna hommikul maksis Kullaunts Jaapanis 1 467,27 dollarit, olles neljapäeval kukkunud 1,5%. Hõbeda hind langes täna hommikul 0,7%, olles eile odavnenud juba 3%.

EIA All Weather Alpha Partnersi makrostrateeg Naufal Snaullah selgitas, et pika aja jooksul on investorid suurendanud rahapaigutusi väärismetallidesse. Ja praegust olukorda vaadates on ta veendunud, et väärismetallide hinnad langevad edasi.

Jaapani jeen, mille populaarsus sageli pärast stressiaega suureneb, odavnes 109 jeenini dollari kohta ning on sel nädalal dollari suhtes odavnenud umbes 1%.